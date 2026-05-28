ラオス中部サイソンブン県の洞窟に閉じ込められた村人と話す救助隊＝27日（BenzNorrasedPalasingSeascoutDiving提供、AP＝共同）【バンコク共同】ラオス中部サイソンブン県の洞窟で20日に金などの鉱物を探していた地元男性7人が、大雨による増水で戻れなくなった。水が引かずに行方不明のまま1週間余りが経過。27日に少なくとも5人が浸水を免れた部分に避難して生存していることが分かり、救助隊は28日、救出に適した気