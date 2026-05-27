18歳の長女への暴行容疑で5月25日に現行犯逮捕された阿部慎之助氏（47）は翌日に会見を開き、巨人監督からの辞任を発表した。警察では「姉妹でケンカしているところを『静かにしろ』と言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述し容疑を認めたという。【当日の表情】足を肩幅に開き、憮然とした表情の阿部氏。18歳の長女の手紙が読み上げられるのを聞く間、目は泳いでいた…深夜0時過ぎの釈放から半日後、硬い表情で都