活動終了となるラストライブ最終日（5月31日）に向けて、ついにカウントダウンが始まった嵐。その中でも相葉雅紀（43）は‘19年の活動休止発表の際、グループの存続を最後まで強く願っていたことで知られる。そんな彼の周囲で、最近大きな“異変”が起きているようで――。「相葉くんのご両親が地元で中華料理店を経営しているのはファンの間では誰もが知る話ですが、昨年、お店が大規模にリニューアルされたんです。もともと店舗