28日（木）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、2026年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕されたことを発表した。現在、警察による事実関係の調査が進められている。 佐藤は高校3年時の2018年に日本代表へ初選出されると、その後は2022年と2025年の世界選手権、2025年のネーションズリーグに出場を果たした。クラブキャリアでは東海大学を卒業後