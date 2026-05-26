内閣府の調査によると、子と同居するシニアの約半数が「子や孫の生活費を負担している」という実態があります。年金月16万円と貯金1,200万円で老後を送っていたヨシトさん（仮名・74歳）も、離婚して出戻ってきた娘と孫との同居を機に、老後破綻の焦りを覚えました。「可愛い孫のため」という親心と、娘が抱える“ある心理”が引き起こした問題とは。「実家に戻ってもいいかな…」出戻り娘との同居で、穏やかな年金生活が一変地方