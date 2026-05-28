あのちゃん騒動”はいつまで続くのか――。5月18日放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、タレント・あの（年齢非公表）が嫌いな芸能人として鈴木紗理奈（48）の名前を告白。放送後に鈴木がインスタグラムに《私が出てもない番組で嫌いな芸人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》《普通にいじめやん》と訴えていたことから騒動に発展したのだ。「その後、あのさんも21