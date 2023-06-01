Apple Payへのイオンカード登録事案 思わぬ勘違いで疑念が湧くケータイ Watch

Apple Payへのイオンカード登録事案 思わぬ勘違いで疑念が湧く

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 筆者は金銭系の詐欺の被害にあったことがない
  • Apple Payへのイオンカード登録で、自動音声がオペレーターに繋ぐという
  • ペレーターとやりとりしながら、疑念がだんだんと広がってきた
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