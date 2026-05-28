辺野古の基地建設に抗議する団体「ヘリ基地反対協議会（反対協）」の創設メンバーの一人が、かつて皇太子ご夫妻を襲撃した人物だったことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】スパナを投げつけられる事件も…当時の皇太子ご夫妻「白銀病院事件」実行犯の一人が反対協の創設メンバーだった名護市辺野古沖で今年3月に起きた研修旅行中の転覆事故。同志社国際高校（京都）の生徒が乗った抗議船「不屈」を運航していた団体が