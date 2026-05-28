お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。自身の結婚を発表前に報告していた人物を挙げた。この日、生放送の直前、TBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0・00）でお笑いコンビ「見取り図」のリリーが結婚を発表。突然のことに、山里も思わず動揺したことを明かした。そんな中、今回はなかったとしつつ「（連絡くれた人