お笑いコンビ・見取り図のリリーが２７日、ＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」で「結婚しました」と突然発表した。リリーはトークの合間に突然「あと、結婚しました」と挟み込み、そのままトークを続行。盛山晋太郎が「ちょっと待って！おいおい、オッサン」と制した。「結婚しましたって言いました？」と確認すると、リリーは「結婚したけど」とサラリ。盛山が食い下がり、リリーは仕方なく？「まあまあ、この前ね。