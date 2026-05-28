今年3月、京都府南丹市で男子児童が殺害された事件で、殺人などの罪で父親が起訴されました。殺人と死体遺棄の罪で起訴されたのは、南丹市の会社員・安達優季被告（37）です。起訴状などによりますと、安達被告は3月23日、南丹市内の多目的トイレで、養子で小学5年生の結希さん（当時11）の首を両手で絞め付けて殺害し、遺体を市内の雑木林など4か所に移動させて遺棄した罪に問われています。検察は安達被告の認否を明らかにしてい