日本バレーボール協会は２８日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で会見。この日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について「説明会」を行った。合宿中の日本代表。出席した南部正司技術委員長は「推測になるが、ＮＴＣに（一度）入って外出しているので、（ＮＴＣ）持ち込まれたと推測する」と