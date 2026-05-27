5月26日、フリーアナウンサー・宮根誠司が『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）に出演。同日に辞任を発表した巨人・阿部慎之助前監督の逮捕劇を扱った際の発言に、批判が噴出している。「25日夜、阿部前監督逮捕の一報がかけめぐり、世間に大きな衝撃が走りました。長女が『父親に暴行を受けた』と児童相談所に相談し、児相が110番通報、現行犯逮捕に至ったといいます。26日には、球団側が阿部前監督の辞任を発表。同日の