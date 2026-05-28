カカオ本社の労使による成果給および報酬体系を巡る合意が決裂し、カカオが創設以来初のストライキの危機に直面している。【関連】日本ユーザーも要注意？韓国カカオトークで“北朝鮮発”ハッキング流行すでに子会社4社でストライキが可決されている状況で、カカオ本社まで争議権を確保したことにより、グループ全体での共同総ストライキの可能性が高まった。労働組合が6月にストライキに突入する計画を明らかにする中、本社レベル