「ポテトチップスの袋が白黒になる」。そんな異変が、いま日本の産業界で広がり始めている。背景にあるのは、中東情勢の悪化による「ナフサ危機」だ。しかし高市政権は、「必要量は確保できている」と強調し続ける。現場では原材料不足や価格高騰への不安が強まり、幹部官僚からは「官邸は責任を取りたくないだけだ」という声まで漏れ始めた。ジャーナリストの城本勝さんがリポートする――。写真提供＝共同通信社報道陣の取材に応