医師の美容外科クリニック転職・移籍が相次いでいる。医師の筒井冨美さんは「最近は、名門の大学付属病院に在籍していた超ベテラン教授や大物医師のニュースが目立つ。若い医師による“直美”も依然として多いが、偏差値が高く合格難易度の高い国公立大のエリート医学部から美容系へ流れるケースも増えている」という――。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■医師ヒエラルヒー最下層