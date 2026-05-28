米Valveは5月27日（現地時間）、携帯型ゲーミングPC「Steam Deck OLED」の在庫回復に合わせ、販売価格を改定した。米国では512GBモデルが従来の549ドルから789ドルに、1TBモデルが649ドルから949ドルに引き上げられた。値上げ幅は512GBモデルが240ドル（38,160円: 1ドル=159円換算）、1TBモデルが300ドル（47,700円: 同）で、いずれも4割を超える上昇率となる。新価格は米国に加え、カナダ、欧州、英国、オーストラリア、ポーラン