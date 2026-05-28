円安阻止の根拠、2025年9月の日米財務相共同声明 5月12日、来日したベッセント米財務長官との会談後の記者会見で、片山大臣は記者団からの質問に答える形で以下のように発言した。 「足元の為替動向については日米間で非常によく連携できていることと、昨年9月に発出した、もちろん介入についてもはっきりと書いてある日米財務大臣共同声明に沿ってやっているということを確認して、引き続きしっかりと連携していくことも再度、