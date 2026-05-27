辛口評論で知られる“エモやん”こと、江本孟紀氏がその月に球界で起こった出来事を舌鋒鋭く斬りまくる恒例毒舌企画。交流戦前、各チームでいろいろなことが起こったけれど、今回はなんといってもこの話題からでしょう。（前後編の後編） 【画像】謝罪会見で涙を流す阿部慎之助監督 阿部監督電撃辞任で巨人選手への影響は…？ ――シーズンも約3分の1が終了。ここまでの振り返りと交流戦の展望をお伺いで