北海道・旭川中央警察署は2026年5月28日、不同意性交の疑いで旭川市に住む無職の男（84）を逮捕しました。男は4月22日午後0時半すぎから午後2時半ごろまでの間、旭川市にあるホテルで10代の女性に対し、性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性は知人で、2人は男の車でホテルに向かったということです。女性が5月26日に交番を訪れ、「性被害にあった」と相談したことで事件が発覚しました。警察の調べに