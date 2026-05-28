５月31日のアイスランド戦、その後の北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表が５月28日、千葉県内で３日目の練習を実施した。怪我に苦しみ、約２年ぶりの招集となったアヤックスのDF冨安健洋はこの日から合流。練習後の取材で、「（コンディションは）いい感じです」と話し、大会に向けてこう抱負を語った。「まずは楽しめる、終わった後に楽しかったなと思える大会にしたいと思ってます。前回は正直、終わった時に