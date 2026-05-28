中国のある有名ホテルで、客用タオルで便器や歯磨き用のコップを拭く様子を収めた映像が公開され、物議を醸している。27日、光明日報など現地メディアによると、四川省成都市のあるホテルで、清掃スタッフが客室に備え付けられた客用タオルで便器を拭いた後、同じタオルで歯磨き用のコップまで拭く様子が映像に捉えられた。現地テレビ局の記者らが宿泊客を装って客室に滞在し、撮影機材を設置して取材した結果、こうした事実が明ら