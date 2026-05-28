妻の両腕をつかむなどの暴行を加え、けがをさせたとして、プロラグビー選手が逮捕されました。 【写真を見る】プロラグビー選手を逮捕 自宅で妻の腕つかんで押し倒し…ケガさせた疑い 容疑を一部否認 三重ホンダヒート所属 ホゼア･トレバー･トゥオロ･チャールズ容疑者（26） 逮捕されたのは、ラグビーリーグワンの三重ホンダヒート所属のホゼア・トレバー・トゥオロ・チ