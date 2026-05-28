参院厚労委で答弁する高市首相＝28日午前高市早苗首相は28日の参院厚生労働委員会で、昨年の自民党総裁選の際に首相陣営が他候補を誹謗中傷する動画を作成・投稿したとの週刊誌報道を重ねて否定した。「ないものはない。私自身が証明できない限り、まるであったかのように印象付けられるのは大変心外だ」と述べた。立憲民主党の石橋通宏氏への答弁。報道に関し「私の首相としての信頼に関わる。事務所が崩壊するくらいのことが