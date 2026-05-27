26日、ウォルター・リード米軍医療センターを後にするトランプ大統領/Win McNamee/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は26日、健康診断を終えて病院を後にした。ホワイトハウスへ戻る途中には、何もかも「完璧に」検査したと宣言した。しかし、この発言によってトランプ氏の健康状態にまつわる疑問の声が収まる公算は小さい。本人も自分が決して不死身の存在ではないことを暗黙のうちに認め始めている（多くの場合は警備上の