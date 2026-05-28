5月25日、読売巨人軍の阿部慎之助前監督が暴行の疑いで逮捕され、プロ野球界のみならず、日本中が騒然となった。報道によれば、同日、阿部の18歳の長女が児童相談所に「父親から暴行を受けた」などと連絡。これが警察への通報に繋がり、渋谷警察署は午後8時に現行犯逮捕したという。「逃亡の恐れがないことなどから、阿部さんは26日午前0時過ぎに釈放されています。また、26日には阿部さんが会見を開き、謝罪。通報をおこなった娘