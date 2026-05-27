5月26日午後2時32分。轟音とともに、58年の歳月を耐え抜いてきたソウル・西小門（ソソムン）高架道路が崩落した。来月初めの撤去完了を目前にして起きた惨事だった。【写真】手抜き工事と検査不足の「人災」で32人の尊い命が犠牲に…韓国ソウルの大橋崩落事故崩れ落ちた高架道路の鉄骨が無残に露出し、救急隊や警察が慌ただしく行き交う現場は、一瞬にして修羅場と化した。しかし、惨劇の現場で耳にした住民たちの声には、驚きより