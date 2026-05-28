「AIに書かせれば楽できる」――そんな甘い考えが内定を遠ざけていると、大手複数内定者の「２年目モンスター＠な」氏は断言する。面接官はAIが作った血の通わない文章を即座に見抜き、一貫性のない経歴の違和感を見逃さない。しかし、AIを「最強の壁打ち相手」として使いこなし、負い目のある経歴を「向上心の証明」として再定義できれば、それは誰にも真似できない武器になる。本稿では、バレたら終わりのAI活用の落とし穴か