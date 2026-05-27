フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」が来日する大阪中之島美術館の展覧会『フェルメール 真珠の耳飾りの少女展』（8月21日〜9月27日）の記者会見が27日、東京都内で行われ、開催についての詳細が発表された。【画像】日本ではおそらく最後…『フェルメール 真珠の耳飾りの少女展』チケット販売スケジュール同展は、17世紀オランダ絵画を代表する画家ヨハネス・フェルメール（1632〜1675年）の傑作「真珠の耳飾りの少女」