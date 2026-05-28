ジャパンフリトレーとTOHOシネマズとの共同プロジェクトによる映画館専用ポップコーンブランド「シネマイクポップコーン」は、今年50周年を迎える「ハッピーターン」と初めてコラボレーション。「シネマイクポップコーン ハッピーターン味」が、6月11日（木）から全国のTOHOシネマズで発売される。【写真】2014年に誕生した「シネマイクポップコーン」■唯一無二の味わい今回登場する「シネマイクポップコーン ハッピーターン