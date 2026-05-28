アイドルグループ・iLiFE!の候補生、おめめさんが2026年5月27日にXを更新し、液体のり・アラビックヤマトで前髪を固定するという方法を紹介したことを謝罪した。「安全性を保証することができません」おめめさんは26日までにXで「【需要大あり】アラビックヤマトを使ったアイドル前髪の作り方」とつづり、アラビックヤマトを少しずつ指につけて前髪を固定していくという動画を公開。大きな反響を集めた。その後、アラビックヤマト