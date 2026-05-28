安藤和津デイリースポーツ

安藤和津が整形疑惑を否定、整形で失敗した芸能人の「3位に入って…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 安藤和津が27日の番組で、自身の整形疑惑についてぶっちゃけた
  • 「整形で失敗した芸能人」ランキングに「3位に入ってて」と告白
  • 「テープ貼ってるの、どこが整形なのっ！」「整形してませーん！」と語った
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 3食ポテトで中学生死亡 死因は
  2. 2. 液体のりで前髪を…アイドル謝罪
  3. 3. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
  4. 4. 大麻所持か バレー日本代表逮捕
  5. 5. YouTuber 天皇陛下より紺綬褒章
  6. 6. 見取り図・リリー 結婚を発表
  7. 7. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
  8. 8. ポツンと一軒家 個人情報に懸念
  9. 9. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
  10. 10. 日本じゃない…大阪にGACKT不安
  1. 11. 液体のり 使用方法巡り注意喚起
  2. 12. DQM4 ビアンカとフローラが主役
  3. 13. 調書はデタラメ 共犯の女が否定
  4. 14. 嵐を「40過ぎたおっさん」波紋
  5. 15. ドラクエ12を改題 発売は延期へ
  6. 16. 自宅から怒号? 阿部氏逮捕の経緯
  7. 17. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
  8. 18. ひろゆき氏「まずいよね」X投稿
  9. 19. コーチが毎晩呼び出し性的暴行か
  10. 20. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
  1. 1. 3食ポテトで中学生死亡 死因は
  2. 2. 大麻所持か バレー日本代表逮捕
  3. 3. 調書はデタラメ 共犯の女が否定
  4. 4. 自宅から怒号? 阿部氏逮捕の経緯
  5. 5. JALの遅延 同じ便のCA同士が飲酒
  6. 6. 阿部慎之助氏が見せた最大の動揺
  7. 7. 子と会えず自殺か 川崎市を提訴
  8. 8. パンチくんの負傷通報相次ぐ
  9. 9. 女児10人に性加害か 判決に不服
  10. 10. カメラ止まった途端…高橋の落差
  1. 11. 毛蟹160匹密漁? 漁師親子を逮捕
  2. 12. 娘殴られ顔分からず 父怒り激白
  3. 13. NHKドラマ「Netflix配信」に賛否
  4. 14. 京都男児殺害 父を起訴する方針
  5. 15. 男バレ代表会見直前で選手捕まる
  6. 16. 「被害者は自分で…」受刑者証言
  7. 17. 監督辞任で「生きづらい時代に」
  8. 18. 15歳少女に性暴行? 元声優を逮捕
  9. 19. 小川晶氏のお相手の再就職先注目
  10. 20. 「土下座せぇ」大学生暴行の経緯
  1. 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
  2. 2. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
  3. 3. コーチが毎晩呼び出し性的暴行か
  4. 4. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
  5. 5. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
  6. 6. 高市首相「ストーカーから守る」
  7. 7. 海外売春中にホストと別れを決意
  8. 8. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
  9. 9. 賛否両論の児相対応 通報の背景
  10. 10. 巨人・阿部前監督「憔悴の帰宅」
  1. 11. 阿部前監督 4時間で釈放された訳
  2. 12. 橋下氏 監督辞任「違うと思う」
  3. 13. 飲食料品「消費税1%」案が有力に
  4. 14. 税控除見送り 現金給付に一本化
  5. 15. TDR公式ブログ 14年で終了を発表
  6. 16. 至高のとんこつラーメン3選 渋谷
  7. 17. やめたら2千万円貯まった習慣9つ
  8. 18. 「国家情報会議」創設法が成立
  9. 19. 監督の仕事も奪ったAIのリスク
  10. 20. 監督逮捕 児相経由に違和感も
  1. 1. タイの環境活動家に壮絶な過去
  2. 2. 韓人気YouTuber アカウント削除
  3. 3. トランプ氏の認知能力に懸念あり
  4. 4. 便器拭いたタオルでコップ拭く
  5. 5. ソウルで惨事 ずさんさに怒りも
  6. 6. ソウル高架道崩落 1分前に危険も
  7. 7. 中国 初めて起きた「逆転現象」
  8. 8. AIモデルに「睡眠」が必要なワケ
  9. 9. 犯罪級の美味しさだ 加人驚いた
  10. 10. 製紙系工場事故 生存者望みなし
  1. 11. 金正恩氏が国土「切り売り」か
  2. 12. 北朝鮮に勝敗以上の妙な余韻あり
  3. 13. がん広がっていた 韓女優が闘病
  4. 14. スヒョン側「ついに真実を証明」
  5. 15. 「トゥキディデスの罠」の真意は
  6. 16. 疑惑崩れても…スヒョンに壁あり
  7. 17. 度超えてる 外人迷惑行為に指摘
  8. 18. 「Stack Overflow」質問数減少
  9. 19. 前米大統領 証言の公開差し止め
  10. 20. 米長官 ヘビ2匹を素手でつかむ
  1. 1. この動作ができないと余命半年
  2. 2. 換気扇つけっぱなし 意外な利点
  3. 3. 誰? 中高年が熱狂したアイドル
  4. 4. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化？
  5. 5. 70〜80代で増減 老後の生活費
  6. 6. ワイプに「いらんことするな」
  7. 7. オートバックスと5社 軽EV発売へ
  8. 8. 天一の後釜狙ったラーメン店悲劇
  9. 9. なぜか廃墟へ 予約サイトに欠陥
  10. 10. 地方移住したら思わぬ負担に直面
  1. 11. 金利上昇より…タワマンで怖い点
  2. 12. 「東京に帰る」二拠点生活の現実
  3. 13. 娘の出戻りで穏やか年金生活一変
  4. 14. 新日本プロレス テレ朝子会社へ
  5. 15. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
  6. 16. U-NEXT HD「GoHands」を買収へ
  7. 17. 円安阻止の根拠 日米共同声明
  8. 18. 前代未聞ポカリ新CM 撮影に潜入
  9. 19. 理不尽だ Uber配達で負の連鎖も
  10. 20. 孫正義氏に「依存」との指摘も
  1. 1. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
  2. 2. イオンカード登録 思わぬミス
  3. 3. コールマンがAmazonで41%OFFに
  4. 4. Amazonでインスタント麺が33%OFF
  5. 5. 「重すぎて」モテない男の共通点
  6. 6. 携帯型ゲーミングPCが値上げ
  7. 7. カード会社に「虚偽申告」で激怒
  8. 8. Amazonでヘインズが最大43%OFFに
  9. 9. 【Amazon スマイルSale】Mont-bell（モンベル）の定番商品が最大40%オフに
  10. 10. 政府 AI人材に異例の渡航制限
  1. 11. ムニッとやわらか、手首をやさしく支える！長時間作業が快適になるハニカムリストレスト
  2. 12. 訪日客に刺さる「侍体験」がその場でグッズに、ブラザーの新施設「BROTHER JOYFACTORY TOKYO」発表会レポート
  3. 13. ギャンブル免許未取得を理由に予測市場プラットフォーム「Polymarket」と「Kalshi」をスペインが一時的に禁止
  4. 14. 雷ガード・マグネット搭載！ACアダプタが干渉しにくい10個口電源タップ
  5. 15. NTT、通信容量を2倍にする新技術やミリ波の弱点を克服する分散MIMOを公開
  6. 16. IIJ、センシングデータマネジメントサービスで1分間隔送信に対応
  7. 17. アンカー、オープン型とインナーイヤー型を切り替えられる2-in-1イヤホン「Soundcore AeroFit 2 Pro」発売
  8. 18. 即ポチ Amazonセールの注目商品
  9. 19. トミカコラボ限定オリジナルミニカーがもらえる！天下一品アプリスタンプカードキャンペーン
  10. 20. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : 季節を意識したレタッチ?
  1. 1. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
  2. 2. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
  3. 3. 逮捕で浮彫りに? 阿部家の不仲
  4. 4. 阿部氏辞任で懸念も「坂本が…」
  5. 5. 阿部氏騒動に私見示す「俺も…」
  6. 6. 阿部前監督 過去の不倫が再注目
  7. 7. 松井氏らではなく…4度目登板も
  8. 8. 村上20号弾 自身最速の大台到達
  9. 9. 《家賃200万超え生活、今後は…》巨人・阿部慎之助氏、取締役として就任している不動産売買を手掛ける会社で再スタートか【愛車はアルファード】
  10. 10. 巨人の次期監督 評論家の予想は
  1. 11. 阿部氏復帰求めるオンライン署名
  2. 12. 阿部氏復帰求む署名で危機感示す
  3. 13. 森保Jの対戦国 大物落選で波紋
  4. 14. ド軍主砲に引退前倒しの可能性
  5. 15. いきなり自援護だ 大谷翔平9号弾
  6. 16. F1キャデラック 選手解雇実施も
  7. 17. 「史上最強」はなぜ最下位に?
  8. 18. トッテナム 敵軍退団選手補強か
  9. 19. 大谷以外未達の偉業を再び樹立
  10. 20. “消えた”大谷翔平に「ショックしかない」　楽勝ムードのド軍を襲った予期せぬ事態「マジか!?」
  1. 1. 液体のりで前髪を…アイドル謝罪
  2. 2. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
  3. 3. 見取り図・リリー 結婚を発表
  4. 4. ポツンと一軒家 個人情報に懸念
  5. 5. 日本じゃない…大阪にGACKT不安
  6. 6. DQM4 ビアンカとフローラが主役
  7. 7. 嵐を「40過ぎたおっさん」波紋
  8. 8. ドラクエ12を改題 発売は延期へ
  9. 9. ひろゆき氏「まずいよね」X投稿
  10. 10. あの出演新CMに「イメージ悪い」
  1. 11. 阿部氏めぐり「僕は正しかった」
  2. 12. サラ川 1位は現代あるある川柳
  3. 13. あのがイジり表情曇る→カットに
  4. 14. 水ダウの企画で男児誕生を公表
  5. 15. 宮根誠司の「憶測発言」批判噴出
  6. 16. 整形失敗の芸能人3位 プンプン
  7. 17. 鈴木紗理奈との騒動 あの実害か
  8. 18. こたけ正義感「異議あり！」のシーン現実では「こいつ１年目かなと思われる」“法廷ドラマあるある”熱弁…「にけつッ！！」出演
  9. 19. 中居正広氏に結婚を事前報告
  10. 20. キャラ限界 あのちゃんに憂慮も
  1. 1. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
  2. 2. 親切だけど…新幹線で男性にゾッ
  3. 3. 行ったらダメ 熱海に意外な歴史
  4. 4. 反り腰改善する腹筋トレーニング
  5. 5. 潰します 藤本美貴の宣言に騒然
  6. 6. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
  7. 7. 目黒蓮消えそう…不安視される訳
  8. 8. 弁当なしで気づいた本当の価値
  9. 9. 両足切断を経験 女性の「変化」
  10. 10. 顔が違う 押切もえの近影話題に
  1. 11. ホラー漫画 結末に若者へエール
  2. 12. 夫の通い不倫乗り越え…波乱万丈
  3. 13. 「バズ漫画」10万いいねの反響
  4. 14. “超新星”とともに開幕したアマゾン ファッション ウィーク東京
  5. 15. GU おしゃれ見え叶うパーカー
  6. 16. 夏に限定「揚げサンド」が登場
  7. 17. 実損50万円なのに…和解金に絶望
  8. 18. 「俺のせい」喧嘩した母親が事故
  9. 19. アイス26個入りで…神コスパ福袋
  10. 20. 兄「母さん、専業主婦なのに家空けてるの？」妹「え？ 今なんて言った？」帰省した兄がヤバすぎる…いったい何が起きたの？