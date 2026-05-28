28日の参議院厚生労働委員会において、立憲民主党の石橋通宏議員が、自民党総裁選などの際における高市総理陣営の「ネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑」について追及した。疑惑を完全否定する高市総理の説明の最中には委員会室でヤジが飛び交うなど、質疑は終始緊迫した展開となった。【映像】高市総理に「ヤジ」が飛んだ瞬間（実際の様子）高額療養費の上限額引き上げについての法案審議が進む中、石橋議員は政権への信頼確保が