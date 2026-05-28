韓国第1世代ガールズグループBaby V.O.Xのメンバー、シム・ウンジンがタロット占いをしながら子供への期待をあらわにした。最近、YouTubeチャンネル「本当の姉妹クロス」（原題）には、「果たしてイ・ヒジンは結婚できるのか？鳥肌の立つ結果！」というタイトルの動画が公開された。【写真】いじめに不仲説…Baby V.O.Xが赤裸々告白この日、同グループのイ・ヒジンとともに、知人にタロット占いをしてもらったシム・ウンジンは、「