ソウル西大門区（ソデムング）の西小門（ソソムン）高架車道崩落事故は、異常兆候が発見された時点から崩落まで12時間33分かかっていたことが分かった。しかし、この「ゴールデンタイム」は追加の構造補強ではなく、応急措置や報告、会議などで費やされたと把握された。27日、ソウル市によると、前日午前1時30分ごろ、西大門区〓芹洞（ミグンドン）の西小門高架車道スラブ（上部床版）S9区間の撤去作業が始まった。長さ28メートル