ブラザー工業は5月27日、東京ショールーム（京橋）の一部をリニューアルした体験施設「BROTHER JOYFACTORY TOKYO」の発表会を開催しました。「BROTHER JOYFACTORY TOKYO」で体験できるコンテンツを一足早く見てきました侍・書道・カラオケといった日本文化の体験とオンデマンドのグッズ製作をシームレスに融合し、国内外への展開を見据えた新たな挑戦です。6月30日のオープンに先駆けて行われた発表会に参加してきたので、その内容