16歳で事故に遭い、意識不明のまま入院。やがて目覚めた後に向き合うことになったのは、“両足切断”という大きな変化だったという葦原海（あしはら・みゅう）さん（＠myu_ashihara）。そんな彼女はインフルエンサー活動をはじめ、パラリンピックの舞台や歌手・MISIAのツアーバックダンサー、ミラノやパリのファッションショーにも出演する中で、「障がい者としてではなく、一人の人として見られること」への感覚にも変化が生ま