株式会社魁力屋の傘下にあるエムピーキッチンホールディングが運営する、「東京背脂黒醤油ラーメン」をウリにしたラーメンチェーン「伍福軒」が閉店ラッシュに追い込まれている。同社の発表によれば、関東10店舗すべてが今年6月で完全閉店するというのだ。「伍福軒」と言えば、昨年6月末に「天下一品」の大量閉店が報じられた直後、その跡地に次々と入居したことで話題を集めたことで知られる。だが、その話題性に反して、オープン