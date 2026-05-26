YouTuberのジョーブログさんは5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。天皇陛下より紺綬褒章を拝受したことを報告し、賞状を持ったショットを公開しました。【写真】紺綬褒章を手にした受章ショット「応援してくれてる皆んなのおかげ」ジョーさんは「この度、天皇陛下より紺綬褒章を拝受しました」と報告し、1枚の写真を投稿。スーツ姿で、賞状を両手に掲げた自身の姿です。「応援してくれてる皆んなのおかげやで。いつもありがとう