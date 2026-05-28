おとなしくて甘えん坊な白柴犬が、“粋な江戸っ子”のようになってしまう姿が、SNSで話題となっている。【映像】江戸っ子のようになってしまう様子（実際の映像）白柴犬のはるちゃん（6歳）は、おとなしくて甘えん坊だという女の子。しかし、ある瞬間に昔気質の親父さんみたいになってしまった。「どうしたんでぃ？」との声が聞こえてきそうなたたずまい。カメラに戸惑いながらも半身で床に手を付く姿が、粋な江戸っ子の姿を思