千葉・市川市動植物園は２７日、Ｘを更新し、子ザルのパンチくんの診断結果を明かした。来園者やファンは連日、パンチくんの動向を撮影している。他のサルに襲われたり、逃げた際にサル山から落下した動画などがＳＮＳに投稿され、心配の声が上がっていた。同園は「『パンチが右腕を怪我しているのではないか』との連絡を多数いただいております。今朝獣医師立ち会いのもと確認しましたが、特に異状は見られません。これまで