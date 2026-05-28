署名が12万筆を超えた巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名の運営が28日、活動を前倒しで終了すると発表した。当初の期限は「2026年6月5日 23:59まで」としていたが、想定外の反響を受け混乱を避けるための決断だと説明した。26日に「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から始まったオンライン署名は28日午後3時時点で12万筆を突破。当初の目標だった「巨人の本拠地である東京ドーム収容人