元AKB48、HKT48、STU48のメンバー、指原莉乃（33）の"投げやり"にも聞こえる発言が、芸能関係者はもちろん、ファンの間でも波紋を広げている。【もっと読む】指原莉乃「卵子凍結」さらっと告白で“大人女子”の評価 レギュラー番組終了に歯止め？大きな注目を集めたのは、4月25日に指原が若槻千夏（41）とМCを務める「指原千夏」（フジテレビ系）で、ゲスト出演した東野幸治（58）が「（将来的には）東京の上沼恵美子を目指さ