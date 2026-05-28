5人組グループ・嵐によるラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』の最終公演が31日、東京ドームで開催される。同公演は生配信されることも発表されており、開演前の午後3時からは特別映像の配信を予定している。【画像】「ありがとう…ありがとう!!」嵐の最終公演を“デカいテレビで見る方法”について案内これに対しシャープの公式サイトとXは、同配信を大画面で見たいファン向けに、「ネット配信ライブ視