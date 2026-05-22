「私たちは、8歳と6歳の2人の子どもがいる4人家族。もともとは浪費家で、子どもが生まれるまで貯金はゼロ。妊娠をきっかけに『このままではまずい』と一念発起し、節約を開始。6年半でついに2千万円を貯めました」そう話すのは、Instagramで節約や貯金のノウハウを発信し、『時間もお金も育てる暮らし方』（扶桑社）の著書がある主婦のあにかさん（42）だ。あにかさん夫婦は共働きで、夫が手取り28万円、あにかさんが手取り16万円