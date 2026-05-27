あらゆる出来事を賭けの題材にできる予測市場の「Polymarket」と「Kalshi」がギャンブルライセンスを取得していないとして、スペイン当局が両サービスについて国内からのアクセスをブロックする措置を執り行いました。Spain blocks prediction markets Polymarket, Kalshi over lack of gambling licences | Reutershttps://www.reuters.com/business/spain-blocks-prediction-markets-polymarket-kalshi-over-lack-gambling-licen