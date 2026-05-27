5月24日、所ジョージがMCを務めるバラエティ番組『ポツンと一軒家』（朝日放送制作、テレビ朝日系）が放送された。山の奥深くにある一軒家が紹介されたが、その内容に疑問を持たれているようだ。衛星画像のみを頼りに、日本全国の人里離れた場所にある一軒家を探し、そこで暮らす人々の暮らしを調査する同番組。今回は、大分県を訪れた。「当初、捜索隊が目指した場所は、かつて加工場だったものの現在は物置として使用され、