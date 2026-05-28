広陵（広島）の硬式野球部で昨年１月にあった部内暴力問題で、高校側は２８日、弁護士３人で構成する第三者委員会が１８日付で報告書を提出したと発表した。同委員会は上級生による集団的な暴力行為があったと認定し、いじめに該当すると判断。学校は直ちに対応すべきだったと指摘した。高校側が公表した調査報告書の概要によると、甲子園出場を目標とする過度な同調圧力が部内にあり、暴力への心理的ハードルを下げたと分析。