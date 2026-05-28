現在はフリーとして活動する、元TBSアナウンサーの木村郁美さん（53）。TBS時代はレギュラー9本を抱え、局内で「影武者いる説」が浮上するほどの多忙ぶりで知られた。だが、そんなめまぐるしい日々の裏側には、今では考えられないような経験が待ち受けていた。【衝撃画像】「飲み会で“胸を触られて”大泣きした」TBSアナウンサー時代の“美しすぎる木村郁美さん”を写真で見る 木村郁美さん©文藝春秋◆◆◆飲み会で