「ドン・キホーテ」を運営するPPIH（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）の2026年6月期第3四半期決算は、売上高1兆8265億円（前年同期比8.2％増）、営業利益1375億円（同6.9％増）の増収増益を記録した。昨年度は売り上げ・利益ともに過去最高を更新したが、それを上回る勢いだ。DeNAは“AI全振り”で飛躍できるのか？ 1年前に宣言した南場智子会長が15年ぶり社長に復帰3月末時点で国内663店舗、海外123店